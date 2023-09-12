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Россияне стягивают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны

Вторник 12 сентября 2023 14:01
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Россияне стягивают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны Иллюстративное фото: россияне стягивают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты стягивают резервы на фронт для недопущения прорыва своей обороны украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Отмечается, что оккупанты перегруппируют войска между операционными направлениями и перебрасывают на фронт резервы из глубины территории России. Они делают это для того, чтобы избежать прорыва линии своей защиты.

При этом захватчики увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных дронов Shahed.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают движение на Мелитопольском направлении. Они преуспевают южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.

Украинские военные также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, они закрепляются на достигнутых рубежах.

К тому же, наши защитники сдерживают вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, в ISW сообщали, что за последние сутки украинские воины продвинулись по меньшей мере по четырем направлениям - под Бахмутом, Опытным, а также в Запорожской области и на ее границе с Донецкой.

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