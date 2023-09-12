ЗСУ просунулись на чотирьох напрямках: карти боїв ISW

За останню добу ЗСУ просунулися щонайменше на чотирьох напрямках - під Бахмутом, Опитним, а також в Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланянм на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 11 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки (10 км на північний схід від Куп’янська).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що тривають запеклі бої на Куп’янському напрямку та що українські війська відбивають атаки Росії під Синьківкою. Маляр також зазначила, що російські війська вели безуспішні наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна поблизу Берестового (20 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

Російське джерело стверджує, що російські сили просунулися до півкілометра в районі Новоєгорівки. Російський військовий блогер опублікував кадри бойових дій 488-го мотострілецького полку (144-а мотострілецька дивізія, 20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) під Кремінною. Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що російські війська ведуть інтенсивний артилерійський вогонь на цьому рубежі.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кремінної 11 вересня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили три українські штурмові групи на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Декілька російських військових блогерів стверджували, що українські сили зосереджуються на атаках у районі Серебрянського лісу поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, 11 вересня просунулися вперед. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що українські війська просунулися поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер також заявив, що українські війська просунулися до Андріївки. Речник Східної групи військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська досягають невідомих успіхів поблизу Кліщіївки, Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута), Андріївки, Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Дачного (19 км на південний захід від Бахмута).

У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи Південного угруповання військ РФ відбивали українські атаки поблизу Курдюмівки. Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська продовжують контратаку в районі Кліщіївка-Андрівка-Курдюмівка, але не просунулися в цьому районі. Він стверджував, що російські сили все ще контролюють Андріївку та Курдюмівку. Маляр заявила, що за минулий тиждень українські війська звільнили два квадратних кілометри на бахмутському напрямку.

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Бахмута, але не робили жодних підтверджених наступів 11 вересня. Український Генштаб і Маляр повідомили, що російські війська здійснили невдалі атаки біля Залізнянського (13 км на північ від Бахмута), Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Курдюмівки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська проводили штурм поблизу Оріхово-Василівки, Берхівки (6 км на північ від Бахмута) та Кліщіївки, але не уточнив результат. 10 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська здійснили штурм поблизу Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Андріївки.

11 вересня інший російський військовий блогер заявив, що російські війська провели ротацію підрозділів російської 106-ї десантно-штурмової бригади (ВДВ) на північному фланзі Бахмута, ймовірно, маючи на увазі тактичну ротацію підрозділів 106-ї бригади, як це зробили російські сили в захід Запорізької області.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на західній околиці Кліщіївки діють сили чеченського спецназу "Ахмат" разом із 2-м армійським корпусом так званої "ЛНР" і 346-ю бригадою спецназу РФ (ГРУ Генштабу РФ).

Російський військовий блогер також розширив кадри, на яких стверджується, що показано елементи загону "Єнісей" козачої бригади "Сибір" Добровольчого десантно-штурмового корпусу, що діяв під Бахмутом.

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися 11 вересня. Маляр заявила, що українські війська контролюють частину Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), але зазначив, що ситуація непостійна і бої тривають.

Один російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися поблизу Опитного та в напрямку Спартака (4 км на південь від Авдіївки). Інший російський військовий блогер стверджував, що російським військам на цій ділянці фронту не вистачає живої сили, компетентних командирів, якісної тактики штурму та контрбатарейних можливостей.

Інші російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до околиць Опитного, але російські війська негайно відтіснили їх і, однак, утримали повний контроль над населеним пунктом. 11 вересня Міноборони Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Авдіївки та Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька).

Російські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 11 вересня, але не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Український Генштаб і Маляр повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер заявив, що російські сили невдало атакували Мар’їнку. 10 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська атакували південну околицю Авдіївки, поблизу Красногорівки та західну околицю Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські війська вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися 11 вересня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська досягли невизначених успіхів поблизу Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували 10 і 11 вересня, що українські сили безуспішно атакували на північний захід від Новомайорського, поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) і на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що 11 вересня російські війська проводили наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися. 10 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська відбили втрачені позиції на північ від Приютного біля балки Грушева.

10 вересня російський медіа-агрегатор заявив, що російські війська здійснили контратаку поблизу Новомайорського. Російський військовий блогер заявив, що під Новомайорським діють підрозділи 40-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) РФ.

Українські війська 11 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Маляр заявив, що за минулий тиждень українські сили просунулися на 4,8 квадратних кілометрів на Таврійському (Запорізькому) напрямку і що українські сили досягли невизначених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного та в лісистій місцевості на схід від населеного пункту. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно наступали на лінії Роботине-Вербове. 10 вересня російський агрегатор новин заявив, що українські війська намагалися просунутися до Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Російські війська проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та, як повідомляється, просунулися 11 вересня. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова) та Роботиного.

Російські джерела стверджували, що російські сили успішно контратакували поблизу Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова). 10 і 11 вересня російські джерела також стверджували, що російські війська відновили втрачені позиції на схід від Роботиного та поблизу Вербового.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) 11 вересня заявило, що підрозділи ГУР відновили український контроль над газовидобувними буровими платформами "Вишки Бойка" біля узбережжя Криму в Чорному морі в невизначену дату. Російські війська контролювали бурові платформи з 2015 року.

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