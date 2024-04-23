Росіяни стягують підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру, - радник мера Маріуполя

Російські війська стягують підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області, намагаючись посилити свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни здебільшого перекидають сили з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, фіксується переміщення гусеничної техніки.

"Це означає, що десь з Криму, з-під Мелітополя вони це тягнуть на посилення Марʼїнки та Часового Яру для здійснення подальшого тиску на нас. Ми бачимо, що заходять десантні підрозділи, які потім беруть участь в штурмі Часового Яру. Тобто бачимо через Маріуполь точно пріоритет на сьогодні - північ Донецької області", - розповів Андрющенко.

Також, як зазначив радник мера Маріуполя, частково продовжуються переміщення і в бік Запорізької області.

"Це боєкомплекти та паливозаправники, однак їх системність не збігається з тією, що ми фіксуємо на півночі", - додав він.