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Росіяни стягують підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру, - радник мера Маріуполя

Донецька область, Вівторок 23 квітня 2024 21:25
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Росіяни стягують підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру, - радник мера Маріуполя Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська стягують підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області, намагаючись посилити свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни здебільшого перекидають сили з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Зокрема, фіксується переміщення гусеничної техніки.

"Це означає, що десь з Криму, з-під Мелітополя вони це тягнуть на посилення Марʼїнки та Часового Яру для здійснення подальшого тиску на нас. Ми бачимо, що заходять десантні підрозділи, які потім беруть участь в штурмі Часового Яру. Тобто бачимо через Маріуполь точно пріоритет на сьогодні - північ Донецької області", - розповів Андрющенко.

Також, як зазначив радник мера Маріуполя, частково продовжуються переміщення і в бік Запорізької області.

"Це боєкомплекти та паливозаправники, однак їх системність не збігається з тією, що ми фіксуємо на півночі", - додав він.

Бої за Часів Яр

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія прагне захопити Часів Яр в Донецькій області до так званого "дня перемоги" 9 травня. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.

Як повідомляла британська розвідка, російські війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Окупанти скидають у цьому районі багато авіабомб.

Наразі українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр. При цьому окупанти не припиняють штурмів.

Зокрема, російські війська у Донецькій області намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру.

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Війна в Україні Часів Яр Донецька область
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