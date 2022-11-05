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Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області, - ISW

Фото: Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути

Фахівці зазначили, що Оперативне командування "Південь"

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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Херсонська областьВійна Росії проти України