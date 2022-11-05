Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області, - ISW

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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