Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

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