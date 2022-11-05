Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области, - ISW

Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики предполагают, что таким образом оккупанты пытаются избежать
Специалисты отметили, что Оперативное командование "Юг"
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.
Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.
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