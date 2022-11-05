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Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области, - ISW

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Суббота 05 ноября 2022 05:46
Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области, - ISW Фото: Россияне создают условия для контролируемого ухода в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что таким образом оккупанты пытаются избежать прорыва с правого (западного) берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", - говорится в отчете ISW.

Специалисты отметили, что Оперативное командование "Юг" исправило информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Исправленная история информирует о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности, чтобы ВСУ могли преследовать их через реку во время или после ухода", - добавили в Институте изучения войны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

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