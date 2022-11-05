Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что таким образом оккупанты пытаются избежать прорыва с правого (западного) берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", - говорится в отчете ISW.

Специалисты отметили, что Оперативное командование "Юг" исправило информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.