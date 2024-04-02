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Росіяни створюють "музеї СВО" на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: окупанти героїзують учасників "СВО" на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Музеї СВО" створюють примусово у всіх школах, які розповідають дітям викривлену реальність, де окупанти позиціонуються "визволителями".

"Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Днями українські партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій в окупованому Маріуполі.

Також росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України за грошову винагороду.

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ХерсонВійна Росії проти України