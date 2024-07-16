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Россияне создают фильтрационные отряды на оккупированных территориях, - ЦНС

Вторник 16 июля 2024 07:46
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Россияне создают фильтрационные отряды на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: захватчики формируют отряды для фильтрации местного населения ВОТ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях захватчики создают отдельные отряды при "МВД", задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, представители этих отрядов будут проверять население и технику, а также "охранять" фильтрационные лагеря, где оккупанты незаконно удерживают украинцев по подозрению в нелояльности.

"Фактически ВОТ превратилась в тюрьму под открытым небом, где функционируют правила стратегического объекта. Именно для поддержания и усиления этого состояния и создаются отдельные отряды полицаев", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях в Херсонской области коллаборационист Сальдо запретил въезд в 15-километровую зону возле Днепра.

Россия направляет ополченцев в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, оккупанты свозят на оккупированные территории росгвардейцев для борьбы с "экстремизмом".

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