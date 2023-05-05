Росіяни створили "мобільні групи" в Херсонській області для посилення "паспортизації"

Російські окупанти посилили примусову "паспортизацію" серед цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Для цього використовують мобільні групи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Представники мобільних груп погрожують цивільним депортацією та конфіскацією майна у разі відмови від отримання російського паспорта. Зокрема вони здійснюють прийом документів за місцем проживання громадян України.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти примусово "паспортизують" дітей від 14 років. У разі відмови батькам неповнолітніх погрожують штрафом, або ж позбавленням батьківських прав.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

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