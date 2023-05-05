Росіяни створили "мобільні групи" в Херсонській області для посилення "паспортизації"

Російські окупанти посилили примусову "паспортизацію" серед цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Для цього використовують мобільні групи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю", - пише пресслужба.
Представники мобільних груп погрожують цивільним депортацією та конфіскацією майна у разі відмови від отримання російського паспорта. Зокрема вони здійснюють прийом документів за місцем проживання громадян України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти примусово "паспортизують" дітей від 14 років. У разі відмови батькам неповнолітніх погрожують штрафом, або ж позбавленням батьківських прав.
Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.
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