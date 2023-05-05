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Россияне создали "мобильные группы" в Херсонской области для усиления "паспортизации"

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили принудительную "паспортизацию" среди гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Для этого используются мобильные группы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля", - пишет пресс-служба.

Представители мобильных групп угрожают гражданским депортацией и конфискацией имущества в случае отказа от получения российского паспорта. В частности они осуществляют прием документов по месту жительства граждан Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты принудительно "паспортизируют" детей от 14 лет. В случае отказа родителям несовершеннолетних угрожают штрафом или лишением родительских прав.

Также недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

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