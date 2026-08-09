Росіяни створили кілька невеликих зон контролю на Харківщині, - Трегубов

Російські війська на Південно-Слобожанському напрямку за останні кілька тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"Останні кілька днів активність (у зоні відповідальності УОС - ред.) трішки знизилася. Але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського й Південно-Слобожанського напрямків, де противник подовжує активні атаки", - сказав Трегубов.
На Лиманського напрямку, за його словами, росіяни намагалися активного наступати безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там.
"У випадку Південно-Слобожанського - це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю", - розповів речник.
Трегубов зазначив, що в обох випадках у цілому вдається запобігати спробам ворога.
Водночас на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося. Однак йдеться про дуже близьке прикордоння й невеликі зони.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська намагаються "прощупати" українську оборону майже по всій лінії розмежування. Найбільш складною ситуація залишається на п'яти напрямках.
Також російські окупанти обрали нову тактику захоплення Лиману на Донеччині. Російські ДРГ тиснуть в районах Зарічного та Ямполя.
Окрім того, росіяни намагаються створити так звану "зону контролю" вздовж усього держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп та шукає нові точки для вклинення на фронті.