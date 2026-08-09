Россияне создали несколько небольших зон контроля в Харьковской области, - Трегубов

"Последние несколько дней активность (в зоне ответственности УОС – ред.) немного снизилась. Но это краткосрочный момент, потому что на неделе она была достаточно высокой. Особенно это касалось Лиманского и Южно-Слобожанского направлений, где противник продлевает активные атаки", - сказал Трегубов.

На Лиманском направлении, по его словам, россияне пытались активно наступать непосредственно на город Лиман с попыткой закрепиться там.

"В случае Южно-Слобожанского - это попытка вклиниться и найти какие-то щели непосредственно на украинской границе, чтобы создать там небольшие, но все же зоны контроля", - рассказал спикер.

Трегубов отметил, что в обоих случаях в целом удается предотвращать попытки врага.

В то же время, на Южно-Слобожанском направлении именно за последние несколько недель несколько новых зон контроля россиян все же появилось. Однако речь идет об очень близких пограничных и небольших зонах.