Росіяни створили фейк про нібито торгівлю дітьми фондом Зеленської

Вона розповіла, що РФ створила сайт, на якому розташовано відповідний текст англійською мовою. Крім цього, вони підключили ботоферми для розповсюдження тексту в соцмережах, беручи приціл на західну аудиторію.

"Знаходять фотографії наших дітей і пишуть відповідні тексти. Навіть під фото моєї доньки з‘явилося", - повідомила вона.

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.