Повернення чотирьох дітей до України: з'явилися подробиці
З'явились подробиці повернення чотирьох викрадених окупантами дітей з Росії в Україну. Вони вже встигли побачитись з рідними.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака, Telegram-канал омбудсмена Дмитро Лубінця.
"Наші діти повертаються додому, до своїх родин. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків - шести, трьох та дев’яти років", - розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Як зазначив він, діти вже вдома, разом зі своїми рідними.
"У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини Росії", - додав голова ОП.
Історія перша
Матір та син не бачились з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Родина проживала на території Херсонської області, а з початком війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем.
Коли Росія окупувала частину Херсонської області, мати не могла евакуювати сина, потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і його вдалося знайти та повернути родичам.
Історія друга
До початку війни хлопчик, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі у Херсонській області, де його готували до операції в "Охматдиті".
Через вторгненнч РФ батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму.
Історія третя
Ще один хлопчик опинився у Брянський області, у дитячому будинку. Його бабуся не здавалася, разом з посадовцями шукала дитину. Сім'ю вдалось воз'єднати.
Що робити якщо дитина зникла?
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування - обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.
"Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас - Офіс Омбудсмана", - зазначив він.
Контакти:
- гаряча лінія 0 800 50 17 20 - у межах України;
- 044 299 74 08 - для дзвінків з-за кордону;
- електронна адреса - hotline@ombudsman.gov.ua.
Депортація українських дітей до РФ
З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Нагадаємо, раніше Україна повернула додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією.
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