Россияне создали фейк о якобы торговле детьми фондом Зеленской

Она рассказала, что РФ создала сайт, на котором расположен соответствующий текст на английском языке. Кроме того, они подключили ботофермы для распространения текста в соцсетях, принимая прицел на западную аудиторию.

"Находят фотографии наших детей и пишут соответствующие тексты. Даже под фото моей дочери появилось", - сообщила она.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их содержат в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.

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