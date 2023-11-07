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Россияне создали фейк о якобы торговле детьми фондом Зеленской

Фото: советница главы Офиса президента Дарья Заривна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне запустили дезинформационную кампанию, в рамках которой распространяют фейки о том, что Фонд Елены Зеленской якобы причастен к торговле детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Офиса президента Дарию Заривну в Telegram.

Она рассказала, что РФ создала сайт, на котором расположен соответствующий текст на английском языке. Кроме того, они подключили ботофермы для распространения текста в соцсетях, принимая прицел на западную аудиторию.

"Находят фотографии наших детей и пишут соответствующие тексты. Даже под фото моей дочери появилось", - сообщила она.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их содержат в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.

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Елена Зеленскаядіти