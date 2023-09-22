Росіяни створили біля Керченської протоки буферну зону: для чого вона окупантам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила речниця, росіяни намагаються ховати свої військові кораблі за цивільними суднами.

"Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством", - сказала вона.

Також, за словами Гуменюк, окупанти передислокували до Новоросійська великі десантні кораблі. Туди курсують катери Чорноморського флоту РФ і російської прикордонної служби.

На думку речниці, росіяни розуміють, що кримські бухти, зокрема у Севастополі, "вже не такі затишні".

Гуменюк додала, що станом на ранок у Чорному морі на чергуванні знаходиться 9 російських кораблів, в Азовському - один. Серед них ракетоносіїв немає.

Україна атакувала російські кораблі

Як відомо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Сили спецоперацій заявили, що оператори ССО з берега коригували вогонь. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, удар по Севастополю завдала українська авіація, використавши надані партнерами далекобійні ракети.