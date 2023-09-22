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Россияне создали возле Керченского пролива буферную зону: зачем она оккупантам

Крым, Пятница 22 сентября 2023 10:33
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Россияне создали возле Керченского пролива буферную зону: зачем она оккупантам Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне создали в Черном море буферную зону возле Керченского пролива. Таким образом оккупанты пытаются спрятать свои корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как объяснила спикер, россияне пытаются спрятать свои военные корабли за гражданскими судами.

"Тот же обзорный райончик, который они образовали неподалеку от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", - сказала она. .

Также, по словам Гуменюк, оккупанты передислоцировали в Новороссийск большие десантные корабли. Туда курсируют катера Черноморского флота РФ и российской пограничной службы.

По мнению спикера, россияне понимают, что крымские бухты, в частности в Севастополе, "уже не так уютны".

Гуменюк добавила, что на утро в Черном море на дежурстве находится 9 российских кораблей, в Азовском - один. Среди них ракетоносителей нет.

Украина атаковала российские корабли

Как известно, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Силы спецопераций заявили, что операторы ССО с берега корректировали огонь. Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, удар по Севастополю нанесла украинская авиация, использовав предоставленные партнерами дальнобойные ракеты.

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