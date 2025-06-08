Росіяни створили "анклав" у Кіндрашівці під Куп'янськом, - DeepState

Російські підрозділи зайняли центр села Кіндрашівка поблизу Куп'янська, але відрізані від решти окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-портал DeepState.
Як розповіли в DeepState, нещодавно російські солдати підняли прапор в центрі Кіндрашівки, щоб створити видимість об'єктивного контролю над селом.
"За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села. Група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів", - зазначили аналітики.
Кіндрашівка розташована за приблизно 4 кілометри від Куп'янська.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 7 червня, на фронті відбулося понад 190 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку вчора українські військові відбили ворожі штурмові дії в районі Степової Новоселівки.
Крім того, за 7 червня армія РФ втратила понад 1100 солдатів, а також літак та іншу техніку.
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