Россияне создали "анклав" в Кондрашовке под Купянском, - DeepState

Российские подразделения заняли центр села Кондрашовка вблизи Купянска, но отрезаны от остальных оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-портал DeepState.
Как рассказали в DeepState, недавно российские солдаты подняли флаг в центре Кондрашовки, чтобы создать видимость объективного контроля над селом.
"По информации подразделений, находящихся там, враг действительно присутствует в центральной части села. Группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - отметили аналитики.
Кондрашовка расположена примерно в 4 километрах от Купянска.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. На Купянском направлении вчера украинские военные отбили вражеские штурмовые действия в районе Степной Новоселовки.
Кроме того, за 7 июня армия РФ потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.
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