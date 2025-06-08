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Россияне создали "анклав" в Кондрашовке под Купянском, - DeepState

Фото: россияне создали "анклав" в селе под Купянском (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские подразделения заняли центр села Кондрашовка вблизи Купянска, но отрезаны от остальных оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-портал DeepState.

Как рассказали в DeepState, недавно российские солдаты подняли флаг в центре Кондрашовки, чтобы создать видимость объективного контроля над селом.

"По информации подразделений, находящихся там, враг действительно присутствует в центральной части села. Группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - отметили аналитики.

Кондрашовка расположена примерно в 4 километрах от Купянска.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. На Купянском направлении вчера украинские военные отбили вражеские штурмовые действия в районе Степной Новоселовки.

Кроме того, за 7 июня армия РФ потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.

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Война России против УкраиныКупянск