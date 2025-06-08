Россияне создали "анклав" в Кондрашовке под Купянском, - DeepState

Как рассказали в DeepState, недавно российские солдаты подняли флаг в центре Кондрашовки, чтобы создать видимость объективного контроля над селом.

"По информации подразделений, находящихся там, враг действительно присутствует в центральной части села. Группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - отметили аналитики.

Кондрашовка расположена примерно в 4 километрах от Купянска.