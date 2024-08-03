Росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра, - ЦНС

З 1 серпня російські окупанти запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра, як анонсували раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Відтепер в'їзд до цієї зони без пропуску, який видає окупаційна адміністрація - заборонено. У ЦНС додали, що з 1 вересня ворог погрожує наслідками, якщо будуть виявлені особи без відповідного пропуску.

Як зазначається, більшість населення було виселено примусово за межі цієї зони. Таким чином, ворог фактично депортував населення і лише спеціальними дозволами дозволяє там перебувати.

Причиною є передача інформації місцевими про пересування ворожої армії. Тож цим нововведенням російські загарбники хочуть уникнути витоку суттєвих даних.

"Проте такі надії марні, адже більшість населення непідконтрольне Кремлю і чекає визволення та робить все можливе аби наблизити цей момент.