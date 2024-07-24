У окупантів забиратимуть гаджети через масові витоки про втрати серед особового складу, - ЦНС

Влада РФ вирішила позбавити окупантів можливості комунікації, відбираючи у них гаджети. Причиною тому стали масові витоки інформації щодо втрат РФ у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За недотримання такої вимоги від Держдуми РФ російським загарбникам буде загрожувати дисциплінарний арешт до 10 діб.

Як пояснюється в повідомленні, головною причиною такого кроку є масові витоки інформації про втрати ворога в Україні.

Окупанти у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках.

"Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", - пояснюють у ЦНС.

Таким нововведенням незадоволені російські воєнкори, які стверджують, що такий крок за його неухильного виконання в зоні проведення бойових дій призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".