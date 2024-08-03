Россияне создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра, - ЦНС
С 1 августа российские оккупанты ввели "специальный режим" вдоль 15-километровой прибрежной зоны Днепра, как анонсировали ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Теперь въезд в эту зону без пропуска, который выдает оккупационная администрация - запрещен. В ЦНС добавили, что с 1 сентября враг угрожает последствиями, если будут обнаружены лица без соответствующего пропуска.
Как отмечается, большинство населения было выселено принудительно за пределы этой зоны. Таким образом, враг фактически депортировал население и только специальными разрешениями позволяет там находиться.
Причиной является передача информации местными о передвижении вражеской армии. Так что этим нововведением российские захватчики хотят избежать утечки существенных данных.
"Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения неподконтрольно Кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент.
Напомним, что российские захватчики находящиеся Запорожской области, требуют делать доносы на тех, кто фотографирует членов так называемого "народного ополчения". Как правило, они патрулируют города захваченных населенных пунктов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что у россиян будут забирать гаджеты, чтобы лишить их возможности коммуницировать. Причиной тому стали массовые утечки о потерях среди личного состава.
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