Росіяни стурбовані можливим наступом України та готуються до оборони: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Невського, району Серебрянського лісу, Білогорівки та Верхньокам’янського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що українські сили здійснили обмежене просування на південний захід від Червонопопівки. Голова Луганської ОДА Олексій Смирнов 3 квітня повідомив, що українські війська продовжують відбивати постійні атаки на Білогорівку, незважаючи на те, що російські сили мають більше військ поблизу населеного пункту

Міністерство оборони Росії стверджувало, що підрозділи ВДВ перед відправкою на невизначену ділянку фронту в Україні вперше в історії ВДВ отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Солнцепек"

Бої у Донецькій області

"Вагнерівці" продовжували просування в центр Бахмута 2 і 3 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують український ракетний удар по російських позиціях у комплексі AZOM на півночі Бахмута, підтверджуючи, що група "Вагнера", ймовірно, захопила комплекс приблизно 28 березня. На геолокаційному кадрі, зробленому в ніч на 2 квітня, видно, як Євген Пригожин піднімає російський прапор перед будівлею міськадміністрації Бахмута.

Генштаб України 2 і 3 квітня повідомляв, що українські війська продовжували відбивати російські атаки на Бахмут, на північний захід від міста в районі Оріхово-Василівки (12 км на північний захід) і на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (5 км на південний захід) і Передтечине (15 км на південний захід). Російське ВДВ дедалі активніше підтримує операції "Вагнера" в Бахмуті.

"Південна вісь"

Супутникові знімки, опубліковані 3 квітня, показують, що російська влада продовжує зусилля з відновлення залізничної колії через Керченський міст. Через контрольно-пропускні пункти на автомобільному мосту через Керченську протоку утворилися пробки довжиною від 1,7 до 2 км з обох боків мосту, а також 128 великовагових вантажівок стоять у черзі, щоб переправитися через Керч.