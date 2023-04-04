Спецслужби РФ забирають паспорти у чиновників і не випускають їх із країни, - ISW

Російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Це вказує на те, що Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію. Ще 10 березня російські силовики наказали низці державних чиновників та співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою насильницького вилучення паспортів чи вимушених звільнень.

На думку експертів ISW, таким чином російські спецслужби прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопосадовців, колишніх чиновників та керівників державних компаній.

Раніше повідомлялося, що війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

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