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Спецслужби РФ забирають паспорти у чиновників і не випускають їх із країни, - ISW

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Москва, Вівторок 04 квітня 2023 04:39
Спецслужби РФ забирають паспорти у чиновників і не випускають їх із країни, - ISW Фото: спецслужби РФ забирають паспорти у російських чиновників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів ISW, таким чином російські спецслужби прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопосадовців, колишніх чиновників та керівників державних компаній.

Це вказує на те, що Кремль, як і раніше, побоюється, що еліти покинуть Росію. Ще 10 березня російські силовики наказали низці державних чиновників та співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою насильницького вилучення паспортів чи вимушених звільнень.

Ключові висновки ISW:

  • Бойовики ПВК "Вагнера" продовжили наступ у центрі Бахмута і в ніч проти 2 квітня, ймовірно, захопили будівлю міської адміністрації.
  • Російська влада звинувачує Україну у вбивстві російського блогера Максима Фоміна (також відомого як Владлен Тартарський).
  • Офіційна російська реакція на смерть Фоміна не спромоглася сформувати єдиний наратив в інформаційному просторі.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна.
  • Російські джерела повідомили 3 квітня, що частини ПДВ Росії вперше отримали термобаричні артилерійські установки ТОС-1А.
  • Російські офіційні особи, ймовірно, як і раніше, стурбовані потенційною українською загрозою Криму.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ про створення державного фонду підтримки військовослужбовців, які беруть участь у війні в Україні, та членів їхніх сімей.
  • Найімовірніше, українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій до машини колишнього окупаційного чиновника у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

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