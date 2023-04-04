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Россияне обеспокоены возможным наступлением Украины и готовятся к обороне: карты боев ISW

Фото: Оккупанты готовятся защищать Крым (facebook/pressjfonews)
Автор: Максим Шушко

Из-за анонсированного украинского контрнаступления российские власти в течение последних нескольких недель сосредоточились на возведении новых оборонных сооружений в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Невского, района Серебрянского леса, Белогоровки и Верхнекаменского.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что украинские силы совершили ограниченное продвижение к юго-западу от Краснопоповки. Глава Луганской ОГА Алексей Смирнов 3 апреля сообщил, что украинские войска продолжают отражать постоянные атаки на Белогоровку, несмотря на то, что у российских сил больше войск вблизи населенного пункта.

Министерство обороны России утверждало, что подразделения ВДВ перед отправкой на неопределенный участок фронта в Украине впервые в истории ВДВ получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек"

Бои в Донецкой области

"Вагнеровцы" продолжали продвижение в центр Бахмута 2 и 3 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают украинский ракетный удар по российским позициям в комплексе AZOM на севере Бахмута, подтверждая, что группа "Вагнера", вероятно, захватила комплекс примерно 28 марта. На геолокационном кадре, сделанном в ночь на 2 апреля, видно, как Евгений Пригожин поднимает российский флаг перед зданием горадминистрации Бахмута.

Генштаб Украины 2 и 3 апреля сообщал, что украинские войска продолжали отражать российские атаки на Бахмут, к северо-западу от города в районе Орехово-Васильевки (12 км к северо-западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского и Предтечино. Российское ВДВ все активнее поддерживает операции "Вагнера" в Бахмуте.

"Южная ось"

Спутниковые снимки, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские власти продолжают усилия по восстановлению железнодорожного пути через Керченский мост. Из-за контрольно-пропускных пунктов на автомобильном мосту через Керченский пролив образовались пробки протяженностью от 1,7 до 2 км с обеих сторон моста, а также 128 тяжеловесных грузовиков стоят в очереди, чтобы переправиться через Керчь.

Ранее мы писали, что спецслужбы России забирают паспорта у чиновников и руководителей государственных компаний и не выпускают их из страны.

Напомним, ночью, 4 апреля, российские военные запустили 17 "шахедов" по Одессе.

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