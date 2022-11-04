Росіяни стикнулися з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.
Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.