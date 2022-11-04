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Росіяни стикнулися з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

Фото: Росіяни стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.

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Війна Росії проти України