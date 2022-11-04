Россияне столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техникой, - ISW

Российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами снабжения тяжелой военной техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.
Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.
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