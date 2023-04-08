Росіяни у Старобільську почали на вулицях видавати повістки до "військкомату", - ОВА

На окупованій території Луганської області росіяни намагаються мобілізувати чоловіку до лав армії "ЛНР". Наразі у Старобільську (Луганська область) загарбники почали видавати повістки до "військкомату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільський район, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що у Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні і туди заселяють як військових РФ, так й інших колаборантів. Щодня в Сєвєродонецьку людям обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше троьх місяців. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш"