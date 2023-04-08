ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни у Старобільську почали на вулицях видавати повістки до "військкомату", - ОВА

Новость на русском →
Старобільськ, Субота 08 квітня 2023 18:49
Росіяни у Старобільську почали на вулицях видавати повістки до "військкомату", - ОВА Фото: Росіяни у Старобільську почали видавати повістки до "військкомату" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій території Луганської області росіяни намагаються мобілізувати чоловіку до лав армії "ЛНР". Наразі у Старобільську (Луганська область) загарбники почали видавати повістки до "військкомату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільський район, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що у Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні і туди заселяють як військових РФ, так й інших колаборантів. Щодня в Сєвєродонецьку людям обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло більше троьх місяців. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш"

Нагадаємо, що цієї весни у Севастополі окупанти планують призвати до армії Росії близько 500 осіб.

Також раніше ми писали, що влада РФ, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупа

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Старобельск Війна в Україні
NEWS
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян