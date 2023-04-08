Россияне в Старобельске начали на улицах выдавать повестки в "военкомат", - ОВА

На оккупированной территории Луганской области россияне пытаются мобилизовать мужчину в ряды армии "ЛНР". Сейчас в Старобельске (Луганская область) захватчики начали выдавать повестки в "военкомат".

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельский район, где повестки находят владельцев на улицах города", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что в Лисичанске в районе стеклозавода оккупанты обследовали дома, обнаружили пустые и туда заселяют как военных РФ, так и других коллаборантов. Каждый день в Северодонецке людям обещают какие-то социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество.

"Первая проблема - не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая - отсутствие денег еще с Нового года. Прошло больше трех месяцев. Но накануне так называемых "первых выборов" и не такое пообещаешь"