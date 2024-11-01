Росіяни спробують захопити Куп'янськ до Нового року, - аналітик

"Вони будуть рухатися на північ. Вони зараз вийшли на лівий берег річки Оскіл і будуть рухатися на північ. Паралельно вони будуть формувати собі фланги. Вони будуть замикати фланги", - зауважив експерт.

Він пояснив, що основна задача військових РФ - дійти до Куп'янська, сформувавши одночасно можливість удару з Півночі, Сходу та Півдня.

"Тобто класичне охоплення міста для початку штурмових дій. Я думаю, вони будуть намагатися зробити це до Нового року, але питання, чи їм це вдасться", - підкреслив він.