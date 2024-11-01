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Росіяни спробують захопити Куп'янськ до Нового року, - аналітик

Куп'янськ, П'ятниця 01 листопада 2024 19:58
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Росіяни спробують захопити Куп'янськ до Нового року, - аналітик Фото: росіяни спробують захопити Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник
Експерт: Олександр Коваленко

Російські військові планують класичне охоплення міста. Загалом їх план передбачає захоплення Куп'янська до Нового року.

Про це у коментарі YouTube РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вони будуть рухатися на північ. Вони зараз вийшли на лівий берег річки Оскіл і будуть рухатися на північ. Паралельно вони будуть формувати собі фланги. Вони будуть замикати фланги", - зауважив експерт.

Він пояснив, що основна задача військових РФ - дійти до Куп'янська, сформувавши одночасно можливість удару з Півночі, Сходу та Півдня.

"Тобто класичне охоплення міста для початку штурмових дій. Я думаю, вони будуть намагатися зробити це до Нового року, але питання, чи їм це вдасться", - підкреслив він.

Росіяни спробують захопити Куп'янськ до Нового року, - аналітик

Нагадаємо, що за даними начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна у вівторок, 29 жовтня, російські окупанти перебували вже за 2,5-3 кілометри від Куп’янська.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що військові Росії щоденно обстрілюють Куп'янську громаду. Через що звідти щодня евакуюють до 200 людей.

Окрім того, за його словами, росіяни атакують переправи на річці Оскіл. У зв'язку з цим ускладнено евакуацію Куп'янська та інших прилеглих населених пунктів.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), фіксується незначне просування окупантів поблизу Куп'янська.

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