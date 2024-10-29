Окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА

Фото: окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська (Getty Images)

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.