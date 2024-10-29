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Окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА

Куп‘янськ, Харківська область, Вівторок 29 жовтня 2024 17:34
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Окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА Фото: окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.

"Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5-3 кілометри від Куп'янська. Постійні обстріли, постійні руйнування критичної цивільної інфраструктури. Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б’є, в тому числі керованими авіабомбами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила", - розповів Беседін.

Він додав, що на правобережжі Куп’янська ще працюють деякі установи, жителям надаються комунальні послуги, однак спрогнозувати ситуацію через тиждень буде важко. Евакуація населення з міста триває.

Ситуація у Куп'янську

Нагадаємо, нещодавно голова Харківської ОВА повідомив, що війська РФ постійно обстрілюють Куп'янську громаду. У зв'язку з цим, звідти щодня евакуюють від 100 до 200 людей.

Окрім того, за його словами, росіяни атакують переправи на річці Оскіл. У зв'язку з цим ускладнено евакуацію Куп'янська та інших прилеглих населених пунктів.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), фіксується незначне просування окупантів поблизу Куп'янська.

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