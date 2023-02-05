Росіяни спалюють українські книги на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", але в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", - уточнює ЦНС.

За інформацією Центру, раніше так зване "міністерство освіти та науки ЛНР", які є представниками "окупаційної влади" в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.