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Росіяни спалюють українські книги на тимчасово окупованих територіях

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Україна, Неділя 05 лютого 2023 15:39
Росіяни спалюють українські книги на тимчасово окупованих територіях Фото: українські книги зі шкільних та інших бібліотек окупанти спалюють у котельнях (скріншот: armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках Луганської області зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", але в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", - уточнює ЦНС.

За інформацією Центру, раніше так зване "міністерство освіти та науки ЛНР", які є представниками "окупаційної влади" в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що росіяни закривають церкви протестантських конфесій на окупованих територіях.

Крім того, ми писали, що окупанти розробили програму з русифікації молоді на захоплених територіях.

Нагадаємо, що в школах тимчасово окупованого МаріуполяДонецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.

Крім того, ми писали, що окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації.

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