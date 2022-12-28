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Росіяни сьогодні завдали 70 ударів по Сумській області

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Сумська область, Середа 28 грудня 2022 22:25
Росіяни сьогодні завдали 70 ударів по Сумській області Фото: росіяни сьогодні завдали 70 ударів по Сумській області(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня, російські військові завдали 70 ударів по прикордонним з Росією територіям Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

В результаті сьогоднішніх атак під обстріл потрапили 5 громад:

  • Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів. На прикордонні розірвалось 13 мін.
  • Зноб-Новгородську громаду 14 разів було обстріляно з мінометів, до того ж військові РФ стріляли з автоматів.
  • На прикордонні Середино-Будської громади розірвалися 10 снарядів які росіяни випустили з САУ.
  • На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру.
  • Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів та артилерії. Загалом по громаді було завдано 33 удари.

"У всіх випадках без людських жертв", - додав Живицький.

Сьогодні, 28 грудня, окупанти вдарили по прикордонню Сумської області, в результаті чого було зруйновано житловий будинок.

Раніше ми писали, що 27 грудня російські військові обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії.

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Сумська область окупанти Обстріл Війна Росії проти України
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