Россияне сегодня нанесли 70 ударов по Сумской области

Сегодня, 28 декабря, российские военные нанесли 70 ударов по приграничным с Россией территориям Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Во всех случаях без человеческих жертв", - добавил Живицкий.

В результате сегодняшних атак под обстрел попали 5 общин:

Сегодня, 28 декабря, оккупанты ударили по приграничью Сумской области, в результате чего был разрушен жилой дом.

Ранее мы писали, что 27 декабря российские военные обстреляли три общины Сумской области из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.