Россияне сегодня уже дважды обстреляли Херсон: власти назвали последствия
Российские войска в понедельник, 30 января, уже дважды атаковали Херсон. В результате обстрелов есть разрушения, также повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.
"30 января российские войска уже совершили два обстрела Херсона. Был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также обновилась информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно о 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести, трое гражданских погибли.
Напомним, сообщалось, что утром 30 января во время воздушной тревоги в южных областях Украины взрывы прогремели в Херсоне и Очакове (Николаевская область).
Как известно, в воскресенье Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.
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