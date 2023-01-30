Россияне сегодня уже дважды обстреляли Херсон: власти назвали последствия

Фото: россияне сегодня уже дважды обстреляли Херсон (Getty Images)

Российские войска в понедельник, 30 января, уже дважды атаковали Херсон. В результате обстрелов есть разрушения, также повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

"30 января российские войска уже совершили два обстрела Херсона. Был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Также обновилась информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно о 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести, трое гражданских погибли.