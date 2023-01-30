ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 11:11
У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи Фото: у Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали у Херсоні та Очакові (Миколаївська область).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.

Вибухи в обох містах пролунали майже в один час. На даний момент немає інформації про "прильоти" та руйнування.

Також про причини вибухів поки не повідомляла місцева влада.

За кілька хвилин до вибухів у Telegram-каналах Миколаївської області почали писати про загрозу ударів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 січня російські війська вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок атаки є руйнування.

Також ми писали, що минулої доби окупанти не припиняли обстріли Харківської області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще троє поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Війна в Україні
NEWS
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід