У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи

Вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали у Херсоні та Очакові (Миколаївська область).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.

Вибухи в обох містах пролунали майже в один час. На даний момент немає інформації про "прильоти" та руйнування.

Також про причини вибухів поки не повідомляла місцева влада.

За кілька хвилин до вибухів у Telegram-каналах Миколаївської області почали писати про загрозу ударів із реактивних систем залпового вогню.