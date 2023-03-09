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Росіяни за сьогодні витратили місячний запас ракет, - розвідка

Фото: представник ГУР Міноборони Андрі Юсов (suspilne media)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росіяни використали ту кількість ракет, яку виготовляють протягом місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, росіяни продовжують ракетний терор, проте наразі з урахуванням дефіциту ракетного озброєння, зокрема високоточних ракет.

"Вони місяць накопичували сили, зокрема, працювало виробництво, але сьогодні фактично все, що було вироблено, було витрачено на українські трансформатори", - наголосив представник розвідки.

Крім того, за даними розвідки, росіяни безумовно досі намагаються вигадувати різноманітні підходи, щоб обходити міжнародні санкції.

"Частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які б задовольняли потреби військово-промислового комплексу... Російський ВПК останні десятиліття значною мірою деградував і сьогодні вже не становить єдиний комплекс повного циклу, який може сам виготовляти все, що потрібно", - додав він.

Юсов також зауважив, що всі останні російські розробки базувалися, зокрема, на іноземних комплектуючих, з якими в Росії великі складнощі.

"Це не означає, що ракети закінчилися, але безмірного запасу у них немає", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали ракетних ударів по містах України.

У поліції повідомили, що через ракетні удари постраждали троє жителів Києва.

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