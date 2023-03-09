Россияне за сегодня израсходовали месячный запас ракет, - разведка

По словам Юсова, россияне продолжают ракетный террор, однако в настоящее время с учетом дефицита ракетного вооружения, в том числе высокоточных ракет.

"Они месяц накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что было произведено, было потрачено на украинские трансформаторы", - подчеркнул представитель разведки.

Кроме того, по данным разведки, россияне, безусловно, до сих пор пытаются придумывать разнообразные подходы, чтобы обходить международные санкции.

"Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса... Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно", - добавил он.

Юсов также отметил, что все последние российские разработки базировались, в частности, на иностранных комплектующих, с которыми у России большие сложности.

"Это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у них нет", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что сегодня российские кафиры нанесли ракетные удары по городам Украины.

В полиции сообщили, что из-за ракетных ударов пострадали трое жителей Киева.