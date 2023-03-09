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Россияне за сегодня израсходовали месячный запас ракет, - разведка

Фото: представитель ГУР Минобороны Андри Юсов (suspilne media)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 марта, во время ракетной атаки на Украину россияне использовали то количество ракет, которое производят в течение месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, россияне продолжают ракетный террор, однако в настоящее время с учетом дефицита ракетного вооружения, в том числе высокоточных ракет.

"Они месяц накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что было произведено, было потрачено на украинские трансформаторы", - подчеркнул представитель разведки.

Кроме того, по данным разведки, россияне, безусловно, до сих пор пытаются придумывать разнообразные подходы, чтобы обходить международные санкции.

"Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса... Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно", - добавил он.

Юсов также отметил, что все последние российские разработки базировались, в частности, на иностранных комплектующих, с которыми у России большие сложности.

"Это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у них нет", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что сегодня российские кафиры нанесли ракетные удары по городам Украины.

В полиции сообщили, что из-за ракетных ударов пострадали трое жителей Киева.

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