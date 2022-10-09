Росіяни сьогодні обстрілювали Нікопольський район: названо наслідки

За його словами, у Нікополі від атак окупантів з РСЗВ було пошкоджено кілька житлових будинків, аптеку, кілька магазинів, агропідприємство, дев'ять автомобілів, ще три знищено вогнем.

При цьому вранці росіяни атакували Марганецьку громаду. Значних руйнувань не було зафіксовано.

Також він звернувся до мешканців прибережних територій району з проханням провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.