Россияне сегодня обстреливали Никопольский район: названы последствия

По его словам, в Никополе от атак оккупантов из РСЗО были повреждены несколько жилых домов, аптека, несколько магазинов, агропредприятие, девять автомобилей, еще три уничтожены огнем.

При этом утром россияне атаковали Марганецкую громаду. Значительных разрушений зафиксировано не было.

Также он обратился к жителям прибрежных территорий района с просьбой провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.