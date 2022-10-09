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Россияне сегодня обстреливали Никопольский район: названы последствия

Фото: россияне сегодня обстреливали Никопольский район (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 октября, российские оккупанты несколько раз обстреливали Никопольский район (Днепропетровская область). В результате атак были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

По его словам, в Никополе от атак оккупантов из РСЗО были повреждены несколько жилых домов, аптека, несколько магазинов, агропредприятие, девять автомобилей, еще три уничтожены огнем.

При этом утром россияне атаковали Марганецкую громаду. Значительных разрушений зафиксировано не было.

Также он обратился к жителям прибрежных территорий района с просьбой провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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