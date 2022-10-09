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Росіяни вночі вдарили по Нікополю: пошкоджені будинки та підприємства

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Нікополь, Неділя 09 жовтня 2022 08:22
Росіяни вночі вдарили по Нікополю: пошкоджені будинки та підприємства Фото: окупанти обстріли Нікополь ніч на 9 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська в ніч на 9 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ударів є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти випустили майже 70 снарядів по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії. За попередньою інформацією, без жертв.

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять - побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних будинків, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Фото: окупанти вночі обстріляли Нікопопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 17 осіб, ще 40 постраждали.

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Обстріл Нікополь Дніпропетровська область
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