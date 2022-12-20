Росіяни сьогодні могли використовувати фосфорні боєприпаси для ударів по Херсону

Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, могли завдавати ударів по Херсону за допомогою фосфорних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови облради Херсона Юрія Соболевського в Telegram.
"За поки що не підтвердженими даними, орки використовували сьогодні у Херсоні фосфорні боєприпаси. Зовні дуже схоже, дочекаємося результатів експертизи", - написав він.
Зазначимо, що застосування фосфорних боєприпасів, які є одним з типів запальних боєприпасів, заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти кілька разів обстрілювали Херсон.
Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.
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