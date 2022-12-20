RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону

Иллюстративное фото: россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, могли наносить удары по Херсону при помощи фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы облсовета Херсона Юрия Соболевского в Telegram.

"По пока неподтвержденным данным, орки использовали сегодня в Херсоне фосфорные боеприпасы. Внешне очень похоже, дождемся результатов экспертизы", - написал он.

Отметим, что применение фосфорных боеприпасов, которые являются одним из типов зажигательных боеприпасов, запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

Напомним, сегодня российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон.

В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілПожарВойна России против Украины