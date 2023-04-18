Росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та артилерії: є загибла та поранені

Російські окупанти обстріляли сьогодні, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.
За інформацією відомства, окупанти вдарили по селу Річки, там зафіксували сім "прильотів" з артилерії та п'ять "прильотів" з РСЗВ. Одна жінка зазнала поранень, а ще одна - загинула в кареті швидкої допомоги. У населеному пункті пошкоджено житловий будинок.
Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з гранатомета, внаслідок чого один мирний житель отримав поранення.
На Новослобідську громаду ворог скинув за день 19 мін, а Есманську громаду обстріляв з мінометів.
У Середино-Будській громаді через артилерійський обстріл ворога пошкоджено чотири домогосподарства.
Найбільше "прильотів" було у Білопільській громаді, росіяни били з АГС, артилерії та мінометів. Усього зафіксували 103 удари.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні обстріляли Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство.
Також ми писали, що в одному з сіл Луганської області російські окупанти вбили трьох людей за допомогою обстрілу.
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