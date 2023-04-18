UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та артилерії: є загибла та поранені

Ілюстративне фото: росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та мінометів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстріляли сьогодні, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, окупанти вдарили по селу Річки, там зафіксували сім "прильотів" з артилерії та п'ять "прильотів" з РСЗВ. Одна жінка зазнала поранень, а ще одна - загинула в кареті швидкої допомоги. У населеному пункті пошкоджено житловий будинок.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з гранатомета, внаслідок чого один мирний житель отримав поранення.

На Новослобідську громаду ворог скинув за день 19 мін, а Есманську громаду обстріляв з мінометів.

У Середино-Будській громаді через артилерійський обстріл ворога пошкоджено чотири домогосподарства.

Найбільше "прильотів" було у Білопільській громаді, росіяни били з АГС, артилерії та мінометів. Усього зафіксували 103 удари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні обстріляли Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство.

Також ми писали, що в одному з сіл Луганської області російські окупанти вбили трьох людей за допомогою обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьРСЗОВійна Росії проти України