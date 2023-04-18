Росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та артилерії: є загибла та поранені

За інформацією відомства, окупанти вдарили по селу Річки, там зафіксували сім "прильотів" з артилерії та п'ять "прильотів" з РСЗВ. Одна жінка зазнала поранень, а ще одна - загинула в кареті швидкої допомоги. У населеному пункті пошкоджено житловий будинок.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з гранатомета, внаслідок чого один мирний житель отримав поранення.

На Новослобідську громаду ворог скинув за день 19 мін, а Есманську громаду обстріляв з мінометів.

У Середино-Будській громаді через артилерійський обстріл ворога пошкоджено чотири домогосподарства.

Найбільше "прильотів" було у Білопільській громаді, росіяни били з АГС, артилерії та мінометів. Усього зафіксували 103 удари.