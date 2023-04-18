Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватне підприємство (фото)

У вівторок, 18 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили місцеве підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Знову атаки по Нікопольському району. Вдень окупанти били по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу знищені і пошкоджені сонячні панелі", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що також було пошкоджено приватне підприємство, 6 житлових будинків, господарча споруда, автомобіль та парники. "Рятувальники обстежують територію. На щастя, травмованих або загиблих немає", - додав глава облради.