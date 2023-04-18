РФ обстріляла село у Луганській області: три людини загинули, одна поранена
У понеділок, 17 квітня, російські військові обстріляли село у Луганській області та вбили трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.
"Близько 10:00 окупанти здійснили ракетний обстріл села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Внаслідок цього загинули троє цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранення отримала 45-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні міста Харків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганської області правоохоронцям ще один ворожий схрон з боєприпасами.
Офіційна влада міста Попасна (Луганська область) та всі комунальні служби будуть готові повернутись в населений пункт після деокупації. Наразі там проживає майже 200 людей і їм потрібна допомога.
У тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів
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