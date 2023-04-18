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Росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та артилерії: є загибла та поранені

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Суми, Вівторок 18 квітня 2023 21:44
Росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та артилерії: є загибла та поранені Ілюстративне фото: росіяни сьогодні били по Сумській області з РСЗВ та мінометів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстріляли сьогодні, 18 квітня, шість прикордонних громад Сумської області. В результаті атак є загибла та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, окупанти вдарили по селу Річки, там зафіксували сім "прильотів" з артилерії та п'ять "прильотів" з РСЗВ. Одна жінка зазнала поранень, а ще одна - загинула в кареті швидкої допомоги. У населеному пункті пошкоджено житловий будинок.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з гранатомета, внаслідок чого один мирний житель отримав поранення.

На Новослобідську громаду ворог скинув за день 19 мін, а Есманську громаду обстріляв з мінометів.

У Середино-Будській громаді через артилерійський обстріл ворога пошкоджено чотири домогосподарства.

Найбільше "прильотів" було у Білопільській громаді, росіяни били з АГС, артилерії та мінометів. Усього зафіксували 103 удари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні обстріляли Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство.

Також ми писали, що в одному з сіл Луганської області російські окупанти вбили трьох людей за допомогою обстрілу.

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Сумська область РСЗО Війна Росії проти України
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