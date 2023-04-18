Россияне сегодня били по Сумской области из РСЗО и артиллерии: есть погибшая и раненые
Российские оккупанты обстреляли сегодня, 18 апреля, шесть приграничных общин Сумской области. В результате атак есть погибшая и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.
По информации ведомства, оккупанты ударили по селу Речки, там зафиксировали семь "прилетов" из артиллерии и пять "прилетов" из РСЗО. Одна женщина получила ранения, а еще одна - погибла в карете скорой помощи. В населенном пункте поврежден жилой дом.
Юнакивскую общину российские оккупанты обстреляли из гранатомета, в результате чего один мирный житель получил ранения.
На Новослободскую общину враг скинул за день 19 мин, а Эсманскую общину - обстрелял из минометов.
В Середино-Будской общине из-за артиллерийского обстрела врага повреждены четыре домохозяйства.
Больше всего "прилетов" было в Белопольской общине, россияне били из АГС, артиллерии и минометов. Всего зафиксировали 103 удара.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня обстреляли Никопольский район. Там повреждено предприятие.
Также мы писали, что в одном из сел Луганской области российские оккупанты убили трех человек при помощи обстрела.
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