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Окупанти за добу 34 рази обстріляли Херсон і область. Є загиблий та поранені

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Херсон, Четвер 01 грудня 2022 11:07
Окупанти за добу 34 рази обстріляли Херсон і область. Є загиблий та поранені Фото: окупанти задобу 34 рази обстріляли Херсон і область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують масовано обстрілювати Херсон і область. За останню добу росіяни нанесли 34 удари по регіону, 1 людина загинула, ще 2 жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та мирних жителів", - написав він у Telegram.

Зокрема, окупанти обстріляли Херсонський та Бериславський райони:

  • Херсонський район - під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку.
  • Бериславський район - російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.

Як повідомлялось, у ніч проти 1 грудня російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах.

До того ж жителі Херсона сьогодні чули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, зокрема, в результаті обстрілу Херсона в середу, 30 листопада, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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