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Росіяни скуповують квартири в новобудовах Маріуполя, зведених на місці руїн

08:10 17.08.2026 Пн
2 хв
Якість квартир, які продаються в окупованому місті, далеко не найкраща
aimg Юлія Маловічко
Росіяни скуповують квартири в новобудовах Маріуполя, зведених на місці руїн Фото: Маріуполь у 2026 році (Getty Images)
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В окупованому Росією Маріуполі на місці зруйнованих багатоквартирних будинків зводять нові житлові комплекси. Нерухомість у них активно купують росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначає видання, мешканці нових квартир на проспекті Металургії спілкуються між собою в інтернет-чатах. З їхніх повідомлень випливає, що багато хто купує житло для власного проживання або подальшої здачі в оренду.

У чатах нові мешканці, зокрема, обговорюють доставку меблів із Росії, а також вибір дитячих садків і шкіл для дітей. При цьому під час оформлення документів їм нагадують про необхідність мати російські документи.

За словами економіста В'ячеслава Ширяєва, квартири в новобудовах Маріуполя переважно купують приїжджі з Росії. Серед них – російські силовики, чиновники та працівники військової логістики.

"Крім того, є й такі, хто просто хотів би жити біля моря, але не може собі дозволити Крим чи Сочі", – зазначив він.

Росіянам пропонують іпотеку

У матеріалі також йдеться про пільгові іпотечні кредити в окупованих Росією регіонах. Для людей пропонують позики зі ставкою 2% річних на весь термін кредиту. Основна умова – наявність у позичальника російського громадянства.

Максимальна сума такого кредиту становить 6 млн рублів, а мінімальний перший внесок – 2%.

У Маріуполі нині будують десятки багатоквартирних будинків, багато з яких уже заселені. За даними російських банків, окуповане портове місто стало лідером за обсягом іпотечних кредитів.

Водночас ціни на житло за рік зросли приблизно на третину. Однією з причин цього називають розташування міста біля моря.

"Будівельні компанії економлять на всьому, де тільки можна, але при цьому вимагають захмарних цін", – наводить видання слова економіста.

Як відомо, Маріуполь росіяни окупували остаточно у травні 2022 року. Під час багатомісячних боїв російські війська масово обстрілювали житлові квартали, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до тисяч жертв серед мирного населення.

РБК-Україна повідомляло, що у червні цього року українські підрозділи знищили ключову інфраструктуру Маріупольського торгівельного порту.

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Маріуполь Війна в Україні Росіяни
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